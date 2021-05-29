Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО

28 мая состоялось заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности Североатлантического альянса, во время которого обсудили обновление пакета Целей партнерства Украины с НАТО.

Он содержит задачи на период до 2025 года. В пакете целей отмечено ряд средств, которые наше государство готовит для участия в программе Партнерство ради мира, операциях и миссиях НАТО. В то же время цели партнерства поддерживают меры по реформированию оборонной сферы.

Помощник генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джон Манза подчеркнул, что Украина — наиболее важный партнер Североатлантического альянса. По его словам, НАТО полностью поддерживает независимость и территориальную целостность украинского государства.

Общественный деятель также заявил, что Альянс продолжит оказывать помощь Украине для осуществления необходимых реформ и развития способностей сил безопасности и обороны.

НАТО о Беларуси и РФ

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Беларусь и Россия имеют сходство в поведении — это касается подавления демократии в государствах.

Политик подчеркнул, что Беларусь и Российская Федерация намеренно подавляют демократические процессы, то есть действуют по одинаковому шаблону.

Также в НАТО решительно осудили задержание журналиста Романа Протасевича после принудительной посадки самолета в Минске.