Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему саммит лидеров стран НАТО в июне пройдет без представителей Украины или Грузии. По его словам, саммит не предусматривает участия стран-партнеров.

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Об этом он сообщил на брифинге перед встречей министров в Брюсселе.

— Саммит будет только для союзников, так как это достаточно короткий саммит, один день. В следующий раз у нас, возможно, будет больше времени и мы проведем встречи на высоком уровне с партнерами. Но я не хочу спекулировать, когда будут такие встречи, однако в этот раз формат с партнерами не предусмотрен, — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что ввиду сотрудничества с Украиной и Грузией Альянс уделяет много внимания безопасности Черноморского региона.

— Мы обмениваемся информацией, мы помогаем укреплять возможности и мы имеем присутствие НАТО в регионе Черного моря на суше, в воздухе и на воде, — отметил он.

ПДЧ для Украины

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Ранее вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО будет на повестке дня саммита Альянса.