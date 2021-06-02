2 июня депутаты Верховной Рады в ходе заседания приняли в целом законопроект 5415, которым предлагают упростить выплату компенсаций врачам, которые получили инвалидность после Covid-19.

Пока в действующей редакции Закона Украины О защите населения от инфекционных болезней существовал технический недостаток, который приводил к нарушению права медицинских работников на получение страховых выплат, предусмотренных законом.

Сейчас в Фонд социального страхования поступают документы от медицинских работников, которые во время выполнения профессиональных обязанностей заболели Covid-19 в 2020 году, однако группу инвалидности медико-социальными экспертными комиссиями таким работникам установлены только в 2021 году.

Поэтому Фонд не имеет правовых оснований для проведения страховых выплат медицинским работникам, которым группа инвалидности установлена за пределами календарного года.

Теперь закон убирает привязку к календарному году и предоставляет возможность получить выплаты медикам, которые из-за этой технической неточности были лишены права на средства от государства.