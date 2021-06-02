2 червня депутати Верховної Ради під час засідання ухвалили в цілому законопроект 5415, яким пропонують спростити виплату компенсацій лікарям, які отримали інвалідність після Covid-19.

Поки в чинній редакції Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб існував технічний недолік, який призводив до порушення права медичних працівників на одержання страхових виплат, передбачених законом.

Наразі до Фонду соціального страхування надходять документи від медичних працівників, які під час виконання професійних обов’язків захворіли на коронавірусну хворобу в 2020 році, однак групу інвалідності медико-соціальними експертними комісіями таким працівникам встановлено лише в 2021 році.

Зважаючи на це, Фонд не має правових підстав на проведення страхових виплат медичним працівникам, яким групу інвалідності встановлено поза межами календарного року.

Тепер закон прибирає прив’язку до календарного року та надає можливість отримати виплати медикам, які через цю технічну неточність були позбавлені права на кошти від держави.