Кандидат на должность министра здравоохранения Виктор Ляшко обещает помогать всем медикам, которые имеют проблемы с выплатой льгот и компенсаций после заболевания коронавирусом на работе.

– Готов ли я изменить нормативно-правовую базу, чтобы врачи, которые заболели коронавирусной болезнью, получили все предусмотренные действующим законодательством льготы и компенсации? Да, готов. И не только готов это делать, а уже сделал, – подчеркнул Виктор Ляшко 20 мая в Верховной Раде во время обсуждения его кандидатуры на должность.

По его словам, сегодня значительно упростили механизм проведения расследования профессионального заболевания среди медицинских работников, работающих в ковидных больницах, которые работают в первичном звене медицинской помощи и которые работают в бригадах экстренной медицинской помощи

– Хочу обратиться ко всем врачам, у кого есть проблемы с оформлением профессионального заболевания, выплат льгот и компенсаций, а также к семьям медиков, если есть летальные случаи. Минздрав открыт для рассмотрения таких случаев и будет помогать всем, – пообещал Ляшко.

Кадровые назначения в Кабмин

20 мая 2021 года Верховная Рада Украины должна решить ряд кадровых назначений в Кабмин.

С подачи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики могут назначить Алексея Любченко, на должность министра инфраструктуры – Александра Кубракова, на должность министра здравоохранения – Виктора Ляшко.

Фото: Виктор Ляшко