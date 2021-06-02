Внеочередное заседание Верховной Рады, которое состоится 2 июня, начнется в 10.00 с регистрации народных депутатов в зале заседания.

В среду парламентарии рассмотрят ряд законопроектов в первом и втором чтении, в частности проект закона о антидопинговой деятельности в спорте и о выходе из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участников СНГ в области защиты прав потребителей.

Также на рассмотрении:

законопроект №4221 — по саморегулирования хозяйственной и профессиональной деятельности;

законопроект №4396 — о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных;

проект закона о несении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине;

проект закона о присоединении Украины к Межамериканской конвенции относительно обязательств о содержании;

проект Закона о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечения сохранности информации.

Продажа земли в онлайн-аукционах

18 мая народные депутаты приняли в целом законопроект №2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по продаже земельных участков или прав на них на электронных аукционах. Это касается земли, находящейся в государственной или коммунальной собственности.

За этот законопроект во время заседания Совета проголосовали 272 народных депутата.

Подробнее о законопроекте №2195 читайте в материале Фактов ICTV.