Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Марія Степанюк |

Засідання Верховної Ради 2 червня: онлайн-трансляція

Верховна Рада

Позачергове засідання Верховної Ради, яке відбудеться 2 червня, розпочнеться о 10.00 із реєстрації народних депутатів у залі засідання.

У середу парламентарі розглядатимуть низку законопроектів у першому та другому читанні, зокрема проект закону про антидопінгову діяльність у спорті та про вихід з угоди про основні напрями співробітництва держав – учасниць СНД в галузі захисту прав споживачів.

Також на розгляді:

  • законопроект №4221 – щодо саморегулювання господарської та професійної діяльності;
  • законопроект №4396 – про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин;
  • проект закону про несення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні;
  • проект закону про приєднання України до Міжамериканської конвенції стосовно зобов’язань про утримання.
  • проект Закону про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо конфіденційності та забезпечення збереження інформації.

Продаж землі на онлайн-аукціонах

18 травня народні депутати прийняли у цілому законопроект №2195 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок або прав на них на електронних аукціонах. Це стосується землі, що перебуває у державній або комунальній власності.

За цей законопроект під час засідання Ради проголосували 272 народні депутати.

Детальніше про законопроект №2195 читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка