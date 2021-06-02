Позачергове засідання Верховної Ради, яке відбудеться 2 червня, розпочнеться о 10.00 із реєстрації народних депутатів у залі засідання.

У середу парламентарі розглядатимуть низку законопроектів у першому та другому читанні, зокрема проект закону про антидопінгову діяльність у спорті та про вихід з угоди про основні напрями співробітництва держав – учасниць СНД в галузі захисту прав споживачів.

Також на розгляді:

законопроект №4221 – щодо саморегулювання господарської та професійної діяльності;

законопроект №4396 – про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин;

проект закону про несення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні;

проект закону про приєднання України до Міжамериканської конвенції стосовно зобов’язань про утримання.

проект Закону про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо конфіденційності та забезпечення збереження інформації.

Продаж землі на онлайн-аукціонах

18 травня народні депутати прийняли у цілому законопроект №2195 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок або прав на них на електронних аукціонах. Це стосується землі, що перебуває у державній або комунальній власності.

За цей законопроект під час засідання Ради проголосували 272 народні депутати.

Детальніше про законопроект №2195 читайте у матеріалі Фактів ICTV.