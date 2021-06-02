Позачергове засідання Верховної Ради, яке відбудеться 2 червня, розпочнеться о 10.00 із реєстрації народних депутатів у залі засідання.
У середу парламентарі розглядатимуть низку законопроектів у першому та другому читанні, зокрема проект закону про антидопінгову діяльність у спорті та про вихід з угоди про основні напрями співробітництва держав – учасниць СНД в галузі захисту прав споживачів.
Також на розгляді:
- законопроект №4221 – щодо саморегулювання господарської та професійної діяльності;
- законопроект №4396 – про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин;
- проект закону про несення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні;
- проект закону про приєднання України до Міжамериканської конвенції стосовно зобов’язань про утримання.
- проект Закону про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо конфіденційності та забезпечення збереження інформації.
Продаж землі на онлайн-аукціонах
18 травня народні депутати прийняли у цілому законопроект №2195 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок або прав на них на електронних аукціонах. Це стосується землі, що перебуває у державній або комунальній власності.
За цей законопроект під час засідання Ради проголосували 272 народні депутати.
Детальніше про законопроект №2195 читайте у матеріалі Фактів ICTV.