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Факты / Украина / Политика
Марія Степанюк |

Рада приняла ключевой закон о продаже земли на онлайн-аукционах

Верховна Рада

Народные депутаты приняли в целом законопроект №2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по продаже земельных участков или прав на них на электронных аукционах. Это касается земли, находящейся в государственной или коммунальной собственности.

За этот законопроект во время заседания Рады во вторник, 18 мая, проголосовали 272 народных депутата.

В пояснительной записке к документу говорится, что этот законопроект обеспечит прозрачность и публичность продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности в электронной системе торгов в формате аукциона.

После запуска полноценного рынка земли в Украине земельные участки можно будет покупать только на аукционах. Более того, купля-продажа будет возможна только по безналу.

Это также касается аренды земли, эмфитевзиса и иной передачи прав пользования.

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Этот законопроект стал вторым, который необходимо было принять до начала июня. Первым стал законопроект № 2194 о передачи земель на места.

Целью законопроекта является передача земель госсобственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность.

Также необходимо принять закон о Фонде гарантирования займов и о праве государственных работников на земельный пай.

Фото: Depositphotos

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