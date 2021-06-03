Білоруський опозиціонер Роман Протасевич заявив, що його підставили свої ж. За його словами, у нього був конфлікт з однією людиною з його ж команди.

Про це він сказав в ефірі білоруського телебачення.

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Протасевич зазначив, що перед вильотом з Афін до Вільнюса, після чого його затримали, він написав в робочому чаті про це. Там була присутня людина, яку він підозрює.

– Я вже думав про те, що єдиний раз, коли я написав, як, коли і на якому літаку я буду переміщатися. Це було в робочому чаті за 40 хвилин до вильоту, де є, в принципі, і ця людина. Однією з перших речей, про яку я подумав, – реально мене просто підставили! Я ніде цього не говорив, а тільки-но я це сказав, одразу опинився в Мінську. От просто одразу!, – повідомив він.

За словами Протасевича, у нього був конфлікт тільки з однією людиною, яку він і підозрює.

– У мене був особистісний конфлікт тільки з однією людиною, доволі напружений. Особливо в останні дні. Спочатку в нас не було конфліктів, але на першій пиятиці він сказав, що будуть проблеми. У нас в обох, мовляв, сильні характери, тому можуть бути проблеми, – заявив він.

Також Протасевич висловив здивування, що до нього останнім часом змінилося ставлення з боку радника екс-кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Франака Вячорки.

– З Франаком Вячоркою були хороші відносини. Я знімав візит Тихановської в Афінах. Все було прекрасно, два дні відпрацювали. Він мене хвалив. Він полетів, і менше ніж за тиждень ставлення до мене змінилося на протилежне, – зазначив Протасевич.

Затримання Протасевича

23 травня білоруські силовики затримали Протасевича та звинуватили його в тероризмі.

Опозиціонер запідозрив, що за ним стежать ще в аеропорту Афін, але навряд чи думав, що все так для нього обернеться.

Насправді літак відірвався від землі й спокійно пролетів над Грецією, Болгарією, Румунією, Україною та майже всією Білоруссю. Коли він майже долетів до Литви, його розвернули та посадили в Мінську нібито через бомбу.

Фото: Instagram