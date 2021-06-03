На сайте Верховной Рады в четверг, 3 июня, опубликовали так называемый законопроект о деолигархизации. Стало известно, как власти намереваются бороться с олигархами.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту №5599, его целью является предотвращение угрозы национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политический вес в общественной жизни (олигархов) и связанных с ними лиц.

Автор законопроекта, которым является президент Владимир Зеленский, подчеркивает необходимость применения соответствующих мер реагирования и законодательного урегулирования в отношении олигархов.

— Целью этого закона является преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса, обеспечения национальной безопасности Украины в экономической, политической и информационной сферах, защиты демократии, обеспечения государственного суверенитета и избежания случаев манипулирования сознанием граждан умышленно искаженной информации для получения доступа к ресурсам , принадлежащих на праве собственности украинскому народу, — говорится в тексте законопроекта.

Лица, которые будут подпадать под определение олигарх, появятся в специальном реестре. Бизнес этих лиц может потерять большую часть активов, которые, в частности, находятся и за рубежом.

Зеленский отказался называть имена олигархов

Ранее на пресс-конференции президент Владимир Зеленский отказался называть имена олигархов, с которыми намерена бороться власть.

Также глава государства заявил, что новый законопроект не будет “тупиком” для олигархов, поскольку будет предусматривать временные рамки, когда им можно будет изменить структуру бизнеса и согласовать свою деятельность с законами.