На сайті Верховної Ради в четвер, 3 червня, опублікували так званий законопроект про деолігархізацію. Стало відомо, як влада має намір боротися з олігархами.

Як повідомляється в пояснювальній записці до законопроекту №5599, його метою є запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), та пов’язаних із ними осіб.

Автор законопроекту, яким є президент Володимир Зеленський, наголошує на необхідності застосуванням відповідних заходів реагування та законодавчого врегулювання щодо олігархів.

– Метою цього закону є подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу, забезпечення національної безпеки України в економічній, політичній та інформаційній сферах, захисту демократії, забезпечення державного суверенітету та уникнення випадків маніпулювання свідомістю громадян умисно спотвореною інформацією задля отримання доступу до ресурсів, належних на праві власності українському народові, – йдеться в тексті законопроекту.

Особи, які підпадатимуть під визначення олігарх, з’являться у спеціальному реєстрі. Бізнес цих осіб може втратити велику частину активів, які, зокрема, знаходяться і за кордоном.

Зеленський відмовився називати імена олігархів

Раніше на пресс-конференції президент Володимир Зеленський відмовився називати імена олігархів, з якими має намір боротися влада.

Також глава держави заявив, що новий законопроект не буде “глухим кутом” для олігархів, оскільки передбачатиме часові рамки, коли їм можна буде змінити структуру бізнесу та узгодити свою діяльність з законами.