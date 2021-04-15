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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Олигархи не будут влиять на политику — Зеленский анонсировал новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал законопроект о противодействии влиянию олигархов на политику и принятие законов.

Володимир Зеленський

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