Пленарное заседание Верховной Рады в четверг, 3 июня, начнется традиционно в 10.00.

В первую очередь народные депутаты рассмотрят проекты нескольких постановлений, в которых предлагается отменить решение Рады о принятии во втором чтении и в целом изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через онлайн-аукционы.

В повестке дня также несколько важных законопроектов. В частности, на второе чтение выносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, которыми предлагается усилить ответственность за декларирование недостоверной информации.

Рада также планирует стимулировать украинцев к добровольному декларированию своих активов и уплате единовременного сбора в бюджет, что предусмотрено соответствующими изменениями в Налоговый кодекс.

В конце октября 2020 года КСУ признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса. Таким образом было отменено наказание за недостоверное декларирование имущества.

Вернули уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях 30 декабря 2020-го.