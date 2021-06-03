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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Продажа земли и ложь в декларациях: повестка дня Рады на 3 июня

Верховна Рада

В четверг, 3 июня, в 10.00 начнется очередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором будет рассматриваться ряд важных законопроектов.

Первый вопрос в повестке дня — проект постановления об отмене решения парламента о принятии во втором чтении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Среди важных законопроектов первого чтения:

  • Внесение изменений в закон О космической деятельности относительно определения статуса и распределения полномочий между центральными органами исполнительной власти в сфере космической деятельности.
  • Изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства, касающиеся недопущения негативных экономических последствий недобросовестного банкротства предприятий вследствие военной агрессии на востоке Украины.
  • Изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр.
  • Изменения в закон О Национальной гвардии Украины (относительно идентификации военнослужащих Нацгвардии при выполнении задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).
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Второе чтение:

  • Внесение изменений в статью 4 закона О пестицидах и агрохимикатах относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины.
  • Изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
  • Проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс по защите прав и интересов ребенка в случае задержания или содержания под стражей его родителей.
  • Изменения в Налоговый кодекс по стимулированию детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.
  • Внесение изменений в некоторые законы по обеспечению независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Сегодня нардепы также примут постановление по результатам отчета Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области.

Ключевой закон о продаже земли

18 мая Верховная Рада приняла в целом законопроект №2195 о продаже земельных участков или прав на них на электронных аукционах. Это касается земли государственной или коммунальной собственности.

Подробнее о законопроекте №2195 читайте на Фактах ICTV.

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