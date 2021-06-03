Пленарне засідання Верховної Ради у четвер, 3 червня, розпочнеться традиційно о 10.00.

Передусім народні депутати розглянуть проекти кількох постанов, в яких пропонується скасувати рішення Ради про ухвалення у другому читанні та в цілому змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через онлайн-аукціони.

У порядку денному також кілька важливих законопроектів. Зокрема, на друге читання виносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу, якими пропонується посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Рада також планує стимулювати українців до добровільного декларування своїх активів та сплати одноразового збору до бюджету, що передбачено відповідними змінами до Податкового кодексу.

Наприкінці жовтня 2020 року КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу. Таким чином було скасовано покарання за недостовірне декларування майна.

Повернули кримінальну відповідальність за брехню в електронних деклараціях 30 грудня 2020-го.