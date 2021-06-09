Стефанишина назвала возможные сроки вступления Украины в НАТО

В стратегии развития НАТО до 2030 года должны учесть вопрос присоединения Украины к Альянсу.

Такое мнение высказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время пресс-конференции после выступления на форуме Украина 30. Экология.

— Единственное, что я могу сказать: в ближайшее время НАТО должно утвердить план развития на ближайшие 10 лет, до 2030 года, и принципиальная позиция заключается в том, чтобы в этом документе была четкая ясность по этому вопросу (вступлению Украины в Альянс, — Ред.), — сказала она.

Также Ольга Стефанишина добавила, что сейчас более половины стран НАТО благосклонно относятся к решению по Украине. Но, по ее мнению, только абсолютный консенсус всех стран-участников позволит Украине присоединится к Альянсу.

ПДЧ в НАТО для Украины

Накануне Ольга Стефанишина сообщила, что Украина хочет получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО уже в декабре 2021 года.

Она отметила, что пока для этого нет перспектив. Однако, по ее словам, многие союзники борются за ясность для Украины относительно членства в НАТО.