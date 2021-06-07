Украина хочет получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО уже в декабре 2021 года. Многие союзники борются за ясность для Украины относительно членства в НАТО.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на пресс-конференции 7 июня.

— Мы, конечно, надеемся увидеть, что лидеры НАТО проинструктируют своих министров иностранных дел сделать шаг вперед в ясности относительно ПДЧ для Украины уже в декабре на министерской встрече НАТО, — заявила она.

Стефанишина добавила, что пока для этой позитивной формулировки нет перспектив. При этом, по ее словам, многие союзники борются за ясность для Украины относительно членства в НАТО.

— Это только начало пути, по которому мы идем. И даже более важно то, что украинцы и украинское руководство не отступят в своей риторике. Нам действительно нужны ответы, и нам действительно надо видеть саммит, на котором Украина, наконец, получит ПДЧ, — отметила вице-премьер.

ПДЧ для Украины

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что среди членов Альянса нет согласия о предоставлении Украине ПДЧ.

Также он подчеркнул, что итоговое заявление саммита подтвердит перспективу членства в Североатлантическом альянсе для Украины и Грузии.

Фото: Ольга Стефанишина