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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Стефанішина назвала ймовірні терміни вступу України до НАТО

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У стратегії розвитку НАТО до 2030 року повинні врахувати питання приєднання України до Альянсу.

Таку думку висловила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час прес-конференції після виступу на форумі Україна 30. Екологія.

– Єдине, що я можу сказати: найближчим часом НАТО має затвердити план розвитку на найближчі 10 років, до 2030 року, і принципова позиція полягає в тому, щоб у цьому документі була чітка ясність щодо цього питання (вступу України до Альянсу, – Ред.), – сказала вона.

Також Ольга Стефанішина додала, що наразі понад половина країн НАТО прихильно ставляться до рішення щодо України. Але, на її думку, тільки абсолютний консенсус усіх країн-учасників дасть змогу Україні приєднається до Альянсу.

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ПДЧ в НАТО для України

Напередодні Ольга Стефанішина повідомила, що Україна хоче отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО вже в грудні 2021 року.

Вона зазначила, що поки для цього немає перспектив. Водночас, за її словами, багато союзників борються за ясність для України щодо членства в НАТО.

Фото: Depositphotos

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