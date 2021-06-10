Италия продолжает поддерживать Нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) под эгидой ОБСЕ, чтобы достичь мирного и стабильного разрешения конфликта на Донбассе.

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Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

— Мы считаем, что обе задействованные стороны должны в дальнейшем прилагать как можно больших усилий для того, чтобы дать большей эффективности Минским договоренностям, в переговорном формате. Мы также продолжаем поддерживать Нормандский формат и ТКГ под эгидой ОБСЕ для того, чтобы достичь мирного и стабильного разрешения, — сказал Ди Майо.

Он также заверил, что Италия поддерживает территориальную целостность Украины и выступает против оккупации Крыма Россией, а также поддерживает введенные против РФ санкции.

Италия поддерживает вступление Украины в ЕС

Ди Майо также заявил, что его Италия поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

По его словам, Италия гордится тем, что поддержала ассоциацию о свободной торговле между Украиной и ЕС, а также предоставление либерального визового режима.

Фото: МИД Украины