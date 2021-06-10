Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, который находится в Киеве с официальным визитом, заверил, что его страна поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

Об этом дипломат заявил во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По его словам, Италия гордится тем, что поддержала ассоциацию о свободной торговле между Украиной и ЕС, а также предоставление либерального визового режима.

— Хочу четко подчеркнуть — Италия признает европейские стремления Украины и будет всесторонне поддерживать ее на этом пути, — добавил Ди Майо.

Президент Владимир Зеленский в речи ко Дню Европы, который отмечался 14 мая, заявил, что Украина обязательно станет членом Европейского Союза.

По его словам, Украина является центром и сердцем Европы, а украинцы – европейцами не только по географии, но и по ценностям.

Фото: МЗС України