Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, который находится в Киеве с официальным визитом, заверил, что его страна поддерживает вступление Украины в Евросоюз.
Об этом дипломат заявил во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
По его словам, Италия гордится тем, что поддержала ассоциацию о свободной торговле между Украиной и ЕС, а также предоставление либерального визового режима.
— Хочу четко подчеркнуть — Италия признает европейские стремления Украины и будет всесторонне поддерживать ее на этом пути, — добавил Ди Майо.
Президент Владимир Зеленский в речи ко Дню Европы, который отмечался 14 мая, заявил, что Украина обязательно станет членом Европейского Союза.
По его словам, Украина является центром и сердцем Европы, а украинцы – европейцами не только по географии, но и по ценностям.
Фото: МЗС України