Італія продовжує підтримувати Нормандський формат і Тристоронню контактну групу (ТКГ) під егідою ОБСЄ, щоб досягти мирного та стабільного вирішення конфлікту на Донбасі.

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Про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

– Ми вважаємо, що обидві задіяні сторони повинні надалі докладати якомога більших зусиль для того, щоб дати більшої ефективності Мінським домовленостям, у переговорному форматі. Ми також продовжуємо підтримувати Нормандський формат і ТКГ під егідою ОБСЄ для того, щоб досягти мирного і стабільного вирішення, – сказав Ді Майо.

Він також запевнив, що Італія підтримує територіальну цілісність України та виступає проти окупації Криму Росією, а також підтримує введені проти РФ санкції.

Італія підтримує вступ України до ЄС

Ді Майо також заявив, що його Італія підтримує вступ України до Євросоюзу.

За його словами, Італія пишається тим, що підтримала асоціацію про вільну торгівлю між Україною та ЄС, а також надання ліберального візового режиму.

Фото: МЗС України