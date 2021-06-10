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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Надеюсь, рассмотрят действенные шаги по сдерживанию агрессии РФ: Зеленский о саммите НАТО

президент зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на предстоящем саммите НАТО рассмотрят действенные шаги по сдерживанию России и ее агрессивных действий. Такие ожидания глава государства высказал во время разговора с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

По словам украинского лидера, он проинформировал Столтенберга о существенных угрозах со стороны РФ.

— Надеюсь, что на саммите Североатлантического альянса будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии РФ, — сообщил он.

Также Зеленский отметил важность подтверждения политики открытых дверей НАТО и действенность решения от 2008 года относительно Плана действий по членству для украинской стороны.

Кроме этого, президент проинформировал генсека Альянса о ситуации на Донбассе и о существовании значительной военной угрозы из-за скопления войск РФ возле Украины.

Также во время разговора 10 июня Зеленский и Столтенберг обсуждали тему безопасности в регионе.

В то же время генсек Альянса отметил неизменную политическую и практическую поддержку Украины, и поощрил к дальнейшему внедрению реформ.

Фото: Офис президента

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