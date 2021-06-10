Столтенберг обговорив із Зеленським саміт НАТО та реформи

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав президента України Володимира Зеленського не забувати про реформи. Це сталося під час обговорення саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Брюсселі 14 червня.

Зокрема, під час розмови, 10 червня, український лідер та генсек Альянсу обговорювали тему безпеки та агресивні дії Росії.

– Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою у регіоні і неприпустиме воєнне нарощування РФ, – пояснив Столтенберг.

За словами генсека, він наголосив на незмінній політичній і практичній підтримці України, а також заохотив до подальшого впровадження реформ у країні.

Саміт НАТО

Лідери країн-членів НАТО зустрінуться на саміті в Брюсселі 14 червня. Зокрема, на порядку денному – надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Однак участі у саміті офіційного Києва, як і інших країн-партнерів НАТО, не передбачено. Про це розповів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Джерело: Єнс Столтенберг