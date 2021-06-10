Президент України Володимир Зеленський сподівається, що на майбутньому саміті НАТО розглянуть дієві кроки зі стримування Росії та її агресивних дій. Такі очікування глава держави висловив під час розмови з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

За словами українського лідера, він поінформував Столтенберга про суттєві загрози з боку РФ.

– Сподіваюся, що на саміті Північноатлантичного альянсу будуть розглянуті дієві кроки щодо стримування агресії РФ, – повідомив він.

Також Зеленський наголосив на важливості підтвердження політики відкритих дверей НАТО та дієвості рішення від 2008 року щодо Плану дій щодо членства для української сторони.

Поінформував @jensstoltenberg про суттєві загрози з боку РФ. Сподіваюся, на саміті @NATO будуть розглянуті дієві кроки зі стримування агресії ????????. Наголосив на важливості для #України підтвердження політики відкритих дверей Альянсу та чинності рішення від 2008 р. щодо #ПДЧ для ????????. pic.twitter.com/Jpg3vXN6x9 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2021

Окрім цього, президент поінформував генсека Альянсу про ситуацію на Донбасі та про існування суттєвої військової загрози через скупчення військ РФ біля України.

Також під час розмови 10 червня Зеленський та Столтенберг обговорювали тему безпеки в регіоні.

Водночас генсек Альянсу наголосив на незмінній політичній і практичній підтримці України, та заохотив до подальшого впровадження реформ.