Наразі Україна найближче до отримання Плану дії для членства у Північноатлантичному Альянсі, ніж будь-коли раніше. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський.

Як підкреслив глава держави, українці підтримують вступ України до НАТО, адже це гарантує безпеку та захист їхніх дітей.

– Ми щодня доводимо, що готові бути в Альянсі більше, ніж більшість країн Європейського Союзу.

Зеленський наголосив, що за останній рік західні партнери більше почали підтримувати Україну. Попри це, вони продовжують керуватися власними інтересами.

Президент України заявив, що Заходу варто зрозуміти – війна в Україні, це також війна у Європі. А захист українських громадян, це також благо та безпека для європейських країн.

НАТО підтвердили готовність прийняти Україну

На саміті НАТО підтвердили готовність прийняти Україну, однак для цього є умова. Північноатлантичний Альянс хоче, щоб влада України зосередилися на впровадженні реформ.

На думку лідерів НАТО, Києву варто зайнятися боротьбою з корупцією та реформою децентралізації.