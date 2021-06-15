Люди уже меньше боятся земельной реформы — Зеленский

По словам Владимира Зеленского, украинцы стали меньше бояться земельной реформы, он отметил, что с открытием рынка земли она не поедет на поездах в другие страны.

Об этом президент сказал во время интервью после всеукраинского форума Украина 30.

По словам Зеленского, в этой области нужно сделать еще немало работы, в том числе урегулировать множество подзаконных актов, реестров, кадастров и других нюансов.

Также Зеленский не исключил, что на определенном этапе могут возникнуть различные проблемы, но важно, что люди уже увидели, что “никто ни у кого ничего не забрал”.

— Я считаю, уже меньше боятся земельной реформы. Уже видят, что ни у кого ничего не забрали. А с 1 июля у людей уже будет возможность быть собственниками земли. И, думаю, что с 1 июля не поедет на поездах земля в другие страны мира, я думаю, она вся останется, — сказал президент.

Закон о рынке земли

18 мая нардепы приняли в целом законопроект №2195, который предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты о продаже земельных участков или прав на них на электронных аукционах.

В частности речь идет о земле, которая находится в государственной или коммунальной собственности.

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