Люди вже менше бояться земельної реформи – Зеленський

За словами Володимира Зеленського, українці стали менше боятися земельної реформи. Він наголосив, що із відкриттям ринку землі вона не поїде на потягах в інші країни.

Про це президент сказав під час інтерв’ю після всеукраїнського форуму Україна 30.

За словами Зеленського, у цій галузі потрібно зробити ще чимало роботи, зокрема урегулювати багато підзаконних актів, реєстрів, кадастрів та інших нюансів.

Також Зеленський не виключає, що на певному етапі виникатимуть різноманітні проблеми, але важливо, що люди вже побачили, що “ніхто ні у кого нічого не забрав”.

– Я вважаю, вже менше бояться земельної реформи. Вже бачать, що у нікого нічого не забрали. А з 1 липня у людей вже буде можливість бути власниками землі. І, думаю, що з 1 липня не поїде на потягах земля в інші країни світу, я думаю, вона вся залишиться, – сказав президент.

Закон про ринок землі

18 травня нардепи ухвалили в цілому законопроект №2195, який передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок або прав на них на електронних аукціонах.

Зокрема йдеться про землю, яка перебуває у державній або комунальній власності.

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