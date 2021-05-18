Рада ухвалила ключовий закон про продаж землі на онлайн-аукціонах

Народні депутати прийняли у цілому законопроект №2195 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок або прав на них на електронних аукціонах. Це стосується землі, що перебуває у державній або комунальній власності.

За цей законопроект під час засідання Ради у вівторок, 18 травня, проголосували 272 народні депутати.

У пояснювальній записці до документу йдеться, що цей законопроект забезпечить прозорість та публічність продажу та передачі у користування земельних дільниць державної та комунальної власності в електронній системі торгів у форматі аукціону.

Після запуску повноцінного ринку землі в Україні земельні дільниці можна буде купувати лише на аукціонах. Ба більше, купівля-продаж буде можливий лише безготівковою оплатою.

Це також стосується оренди землі, емфітевзісу та іншої передачі прав користування.

Цей законопроект став другим, який необхідно було ухвалити до початку червня. Першим став законопроект № 2194 про передачу земель на місця.

Метою законопроекту є передача земель держвласності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання його функцій) в комунальну власність.

Також необхідно прийняти закон про Фонд гарантування позик і про право державних працівників на земельний пай.