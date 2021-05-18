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Факти / Україна / Політика
Марія Степанюк |

Рада ухвалила ключовий закон про продаж землі на онлайн-аукціонах

Верховна Рада

Народні депутати прийняли у цілому законопроект №2195 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок або прав на них на електронних аукціонах. Це стосується землі, що перебуває у державній або комунальній власності.

За цей законопроект під час засідання Ради у вівторок, 18 травня, проголосували 272 народні депутати.

У пояснювальній записці до документу йдеться, що цей законопроект забезпечить прозорість та публічність продажу та передачі у користування земельних дільниць державної та комунальної власності в електронній системі торгів у форматі аукціону.

Після запуску повноцінного ринку землі в Україні земельні дільниці можна буде купувати лише на аукціонах. Ба більше, купівля-продаж буде можливий лише безготівковою оплатою.

Це також стосується оренди землі, емфітевзісу та іншої передачі прав користування.

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Цей законопроект став другим, який необхідно було ухвалити до початку червня. Першим став законопроект № 2194 про передачу земель на місця.

Метою законопроекту є передача земель держвласності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання його функцій) в комунальну власність.

Також необхідно прийняти закон про Фонд гарантування позик і про право державних працівників на земельний пай.

Фото: Depositphotos

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