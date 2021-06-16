Байден заявил о нерушимой поддержке Украины

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о нерушимой поддержке Украины. По его словам, Путин не возражал, но различия были.

Об этом Байден заявил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров США и России.

— Я передал незыблемую приверженность Соединенных Штатов к суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы обсудили Минские договоренности. Я высказал наш взгляд. Однако, разумеется, отличия (во взглядах на реализацию этих договоренностей, – Ред.) были, — заявил американский президент.

Сегодня в Женеве (Швейцария) в вилле Ла-Гранж завершились переговоры Байдена с Путиным.

Встреча проходила в полностью закрытом формате, журналистов внутрь здания допустили только на время протокольной фотосъемки.

В общей сложности переговоры продолжались более трех с половиной часов и проходили в два раунда – сначала в узком составе, а после небольшого перерыва — с участием расширенных делегаций.

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