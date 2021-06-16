Байден заявив про непорушну підтримку України

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про непорушну підтримку України. За його словами, Путін не заперечував, але відмінності були.

Про це Байден заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі лідерів США та Росії.

– Я передав непорушну прихильність Сполучених Штатів до суверенітету і територіальної цілісності України. Ми обговорили мінські домовленості. Я висловив наш погляд. Він не заперечував мені. Однак, зрозуміло, відмінності (в поглядах на реалізацію цих домовленостей, – Ред.) були, – заявив американський президент.

Нагадаємо, сьогодні в Женеві (Швейцарія) у віллі Ла-Гранж завершилися переговори Байдена з Путіним.

Зустріч проходила у повністю закритому форматі, журналістів всередину будівлі допустили тільки на час протокольної зйомки.

В цілому переговори тривали понад три з половиною години та проходили у два раунди – спочатку у вузькому складі, а після невеликої перерви – за участю розширених делегацій.

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