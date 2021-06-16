Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отрабатывает варианты захвата Киева, Одессы и Харькова. По его словам, такие варианты будут отрабатываться на военных учениях Запад-2021.

Об этом он заявил в совместном интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

— Если возвращаться в Россию, они говорят: Мы тут при чем? Вы говорите с этими товарищами из “ЛДНР”. Тогда вопрос: а Запад-2021 (совместные военные учения России и Беларуси — Ред.), учения, которые вы проводите — не “ЛДНР”, не ОРДЛО, это вы проводите. Тогда скажите мне, а почему здесь — по той информации, которую мы получаем — отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова? Просто удивляешься, как можно вот так говорить одно, а делать другое, — заявил президент.

Зеленский также добавил, что Украине следует ожидать осложнения ситуации с безопасностью и быть готовой к новой агрессии каждый день.

— Но я не считаю, что это будет. Вероятность провокаций есть, в частности, в середине сентября, когда будет Запад-2021, — отметил глава государства.

Наращивание войск РФ у границ

Ранее волонтерский проект по информированию о российской агрессии InformNapalm сообщил, что Россия наращивает военную мощь не только рядом с Украиной, но и в опасной близости к странам Североатлантического Альянса.

Новые формирования военных расположены в 36 км от границы Литвы и в 26 км от границы Польши.