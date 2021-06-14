РФ продовжує формувати військові з’єднання не тільки поруч із українським кордоном, але і уздовж кордонів країн НАТО.

Про це повідомляє волонтерський проект з інформування про російську агресію InformNapalm.

У їх розслідуванні зазначається, що до осені цього року Росія планує завершити формування нової гвардійської мотострілецької дивізії у Калінінградській області.

Також військові частини РФ становлять загрозу для Литви, адже міста Гусєв та Совєтськ, у яких і перебувають основні ударні сили 18-ї МСД: 275-го і 280-го гвардійських механізованих полків, а також 11-й танковий полк, розташовані за 36 км від її кордону.

У небезпечній близькості перебуває і Польща, адже відстань до її кордону становить лише 26 км.

У Гусеві також знаходиться залізнична станція, що напряму з’єднує містечко із Москвою, Санкт-Петербургом, Челябінськом та Гомелем.

Також зазначається, що Росія почала більш активно проводити розвідку у прикордонних районах.

Війська РФ біля України

РФ має намір розмістити на кордоні з Європою 20 додаткових підрозділів, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко і додав, що таким чином Росія намагається легалізувати велику кількість військ, яку вже стягнула до українського кордону.

Геращенко повідомив, що про це рішення оголосив Міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Джерело: InformNapalm