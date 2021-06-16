Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відпрацьовує варіанти захоплення Києва, Одеси і Харкова. За його словами, такі варіанти відпрацьовуватимуться на військових навчаннях Захід-2021.

Про це він заявив у спільному інтерв’ю журналістам Agence France-Presse, Reuters і Associated Press.

– Якщо повертатися до Росії, вони говорять: Ми тут при чому? Ви говоріть із цими товаришами з “ЛДНР”. Тоді запитання: а Захід-2021 (спільні військові навчання Росії і Білорусі – Ред.), навчання, які ви проводите – не “ЛДНР”, не ОРДЛО, це ви проводите. Тоді скажіть мені, а чому тут – за тією інформацією, яку ми отримуємо – відпрацьовуються варіанти можливого захоплення Києва, Одеси, Харкова? Просто дивуєшся, як можна ось так говорити одне, а робити інше, – заявив президент.

Зеленський також додав, що Україні варто очікувати ускладнення безпекової ситуації та бути готовою до нової агресії кожного дня.

– Але я не вважаю, що це буде. Імовірність провокацій є, зокрема, в середині вересня, коли буде Захід-2021, – зазначив глава держави.

Нарощування військ РФ біля кордонів

Раніше волонтерський проект з інформування про російську агресію InformNapalm повідомив, що Росія нарощує військову міць не тільки поруч з Україною, але й у небезпечній близькості до країн Північноатлантичного Альянсу.

Нові формування військових розташовані в 36 км від кордону Литви та в 26 км від кордону Польщі.