Посольство Украины в Минске потребовало от Беларуси предоставить официальные объяснения относительно информации о “следственных действиях” в отношении оппозиционера Романа Протасевича со стороны боевиков так называемой “ЛНР”.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

— По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям с требованием предоставить официальные объяснения, — отметил Николенко.

Он подчеркнул, что эту ситуацию следует рассматривать в контекcте попыток РФ предоставить своим боевикам хоть какую-то псевдосубьектность.

— Никакой “генпрокуратуры ЛНР” не может быть по определению. Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация РФ. Сообщение о проведении “следственных действий” в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какую-то псевдосубьектность, — сообщил Николенко.

Дипломат добавил, что это лишь подтверждает, что операцию по принудительной посадке самолета Ryanair и задержание Протасевича разыграли по российскому сценарию.

— Такое сближение безусловно усиливает риски для Украины. И оно будет учтено при принятии государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности, — резюмировал Николенко.

Отметим, накануне в СМИ появилась информация, что боевики “ЛНР” провели “следственные действия” с Протасевичем.

Кроме этого, так называемый “генеральный прокурор ЛНР” Сергей Горенко поблагодарил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за содействие.