Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко будет больно, если он решится пригласить боевиков “ЛНР” в Минск. Украина имеет достаточно инструментов, чтобы воздействовать на страны, которые не уважают ее территориальную целостность.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя намерения Лукашенко пригласить в Минск так называемых следователей из “ЛНР” для допроса белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

— Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В том числе и экономических. Не буду бросаться угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины — одна из таких, — отметил министр.

Он также подчеркнул, что Украина не хочет политической или экономической войны с Беларусью, а потому будет действовать взвешенно.

Кулеба к тому же сообщил, что сейчас дипломатических каналов между Украиной и Беларусью нет, так как Киев не признал Лукашенко президентом.

— У нас есть посольство. Есть их посольство здесь. Впрочем, это для решения гуманитарных вопросов. Политического диалога между Украиной и Беларусью пока нет. Киев не признал Лукашенко, — заявил глава МИД.

Лукашенко и “ЛНР”

Ранее Лукашенко заявил о готовности передать “ЛНР” Протасевича, после того как ему пришел запрос от так называемой генпрокуратуры боевиков.

Подконтрольные России наемники якобы намерены провести следственный эксперимент и проверить причастность Протасевича к обстрелам мирного населения на Донбассе.

Источник: ТСН