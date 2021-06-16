Посольство України в Мінську вимагає від Білорусі надати офіційні пояснення щодо інформації про “слідчі дії” щодо опозиціонера Романа Протасевича з боку бойовиків так званої “ЛНР”.

Про це заявив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

– За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади з вимогою надати офіційні пояснення, – зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що цю ситуацію варто розглядати в контексті спроб РФ надати своїм бойовикам хоча б якоїсь псевдосуб’єктності.

– Ніякої “генпрокуратури ЛНР” не може бути за визначенням. Фактичний контроль на тимчасово окупованих територіях в Луганській області здійснює окупаційна адміністрація РФ. Повідомлення про проведення “слідчих дій” в Білорусі варто розглядати в контексті спроб РФ надати підлеглим їй незаконним угрупованням хоча б якоїсь псевдосубьектності, – повідомив Ніколенко.

Дипломат додав, що це лише підтверджує, що операцію з примусової посадки літака Ryanair і затримання Протасевича розіграли за російським сценарієм.

– Таке зближення безумовно посилює ризики для України. І воно буде враховане при ухваленні державою подальших рішень щодо захисту інтересів національної безпеки, – резюмував Ніколенко.

Зазначимо, напередодні в ЗМІ з’явилася інформація, що бойовики “ЛНР” провели “слідчі дії” з Протасевичем.

Крім цього, так званий “генеральний прокурор ЛНР” Сергій Горенко подякував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку за сприяння.