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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Украина выходит из очередного соглашения СНГ: касается сферы туризма

Украина выходит из очередного соглашения СНГ: касается сферы туризма

Кабинет Министров Украины денонсировал соглашения о сотрудничестве в области туризма в рамках Содружества независимых государств.

Такое решение приняли на заседании правительства 23 июня. Это соглашение заключили 23 декабря 1993 в Ашхабаде (столица Туркменистана).

Документ предполагает стремление государств-сторон этого соглашения к упрощению таможенных и других формальностей, связанных с туристическим обменом между странами.

В то же время украинское правительство выразило желание не становиться участником соглашения о Совете по туризму государств — участников СНГ, которое подписали в мае 2012 года.

В частности, это решение приняли из-за вооруженной агрессии Российской Федерации — одной из сторон в этом соглашении.

В правительстве отметили, что сотрудничество в сфере туризма с другими государствами (сторонами соглашений), уже обеспечивают двусторонними нормативными актами.

По данным МИД, после начала российской агрессии, с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ свели к минимуму. За это время Украина вышла из ряда соглашений в различных сферах.

Например, Верховная Рада недавно поддержала выход украинского государства по Соглашению об основных направлениях сотрудничества стран-участниц СНГ в области защиты прав потребителей.

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Фото: Pexels

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