Кабінет Міністрів України денонсував угоди про співпрацю в галузі туризму в межах Співдружності незалежних держав.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 23 червня. Цю угоду уклали 23 грудня 1993 року в Ашгабаді (столиця Туркменістану).

Документ передбачає прагнення держав – сторін цієї угоди до спрощення митних та інших формальностей, пов’язаних із туристичним обміном між країнами.

Водночас український уряд висловив бажання не ставати учасником угоди про Раду з туризму держав – учасниць СНД, яку підписали у травні 2012 року.

Таке рішення ухвалили через збройну агресію Російської Федерації, яка є однією зі сторін у цих угодах.

В уряді зазначили, що співпрацю у сфері туризму з іншими державами (сторонами угод) вже забезпечують двосторонніми нормативними актами.

За даними МЗС, після початку російської агресії, з квітня 2014 року співпрацю України у рамках СНД звели до мінімуму. За цей час Україна вийшла із низки угод у різних сферах.

Наприклад, Верховна Рада нещодавно підтримала вихід української держави з Угоди про основні напрями співробітництва країн – учасниць СНД у галузі захисту прав споживачів.