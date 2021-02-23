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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Украина выходит из двух соглашений СНГ

Украина выходит из двух соглашений Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующий указ 23 февраля подписал президент Украины Владимир Зеленский.

володимир зеленський

Речь идет о Соглашении о гражданской авиации и об использовании общего воздушного пространства.

Первую договоренность о гражданской авиации и использовании воздушного пространства подписали страны СНГ в 1991 году в Беларуси. Согласно документу, воздушное пространство государств, которые его подписали, считается общим.

Второе соглашение подписали в Узбекистане в 1992 году. Согласно ему, члены СНГ предоставляют свое воздушное пространство для деятельности вооруженных сил других государств. Также подписанты обязались не препятствовать работе военных.

Соглашения подписали: Украина, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Армения, Грузия, Российская Федерация, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан и Молдова.

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Также 23 февраля Владимир Зеленский подписал закон о компенсациях за задержку денежных выплат. Отныне украинцы, которым невовремя приходят пенсии, стипендии, зарплаты и другие начисления, могут получить возмещение.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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