Рада приняла за основу закон о национальном сопротивлении

Верховная Рада на внеочередном заседании 29 июня приняла в первом чтении и за основу законопроект президента Владимира Зеленского №5557 об основах национального сопротивления.

За проголосовали 318 народных депутатов.

Документ предусматривает создание действенной территориальной обороны Украины, которая станет сдерживающим фактором для агрессивных намерений со стороны любых стран.

Среди главных задач закона — формирование национального сопротивления, содействие привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства, установление порядка организации, подготовки и ведения территориальной обороны и сопротивления, определение основ финансирования и материального обеспечения национального сопротивления и обеспечения социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ и лиц, выполняющих задачи сопротивления.

Ранее глава Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич говорил, что в 2022 году на создание ТРО пойдет почти 2,5 млрд грн, а в последующие два года — еще по 718 млн грн.

Принятие закона Об основах национального сопротивления предусматривает также увеличение численности Вооруженных Сил Украины на 11 тыс. человек. За соответствующий законопроект №5558 за основу проголосовали 320 нардепов.

В итоге общая численность ВСУ будет составлять 261 тыс. человек, в том числе числе 215 тыс. военнослужащих.