Рада ухвалила за основу закон про національний спротив

Верховна Рада на позачерговому засіданні 29 червня ухвалила у першому читанні та за основу законопроект президента Володимира Зеленського №5557 про основи національного спротиву.

За проголосували 318 народних депутатів.

Документ передбачає створення дієвої територіальної оборони України, яка стане стримуючим чинником для агресивних намірів з боку будь-яких країн.

Серед головних завдань закону – формування національного спротиву, сприяння залученню населення до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави, встановлення порядку організації, підготовки та ведення територіальної оборони і руху опору, визначення засад фінансування і матеріального забезпечення національного спротиву та забезпечення соціального захисту військовослужбовців і добровольців Сил територіальної оборони ЗСУ та осіб, які виконують завдання руху опору.

Раніше глава Комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич говорив, що у 2022 році на створення ТРО піде майже 2,5 млрд грн, а в наступні два роки – ще по 718 млн грн.

Ухвалення закону Про основи національного спротиву передбачає також збільшення чисельності Збройних Сил України на 11 тис. осіб. За відповідний законопроект №5558 за основу проголосували 320 нардепів.

У підсумку загальна чисельність ЗСУ становитиме 261 тис. осіб, зокрема числі 215 тис. військовослужбовців.