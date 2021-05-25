Увеличение численности ВСУ и национальное сопротивление — Зеленский инициировал новые законы

Владимир Зеленский 25 мая внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, который направлен на увеличение численности Вооруженных Сил Украины.
Для этого президент предложил народным избранникам принять закон Об основах национального сопротивления.
Информация о проектах законов №5557 и №5558 уже есть на сайте ВР, однако их тексты пока отсутствуют.
Реформирование ВСУ
12 мая генерал Руслан Хомчак раскрыл пять основных целей реформирования и развития украинской армии.
Главнокомандующий ВСУ выделил следующие аспекты:
- Введение объединенного руководства силами обороны и военного управления.
- Профессиональный и мотивированный персонал сил обороны и военный резерв.
- Обеспечения ВСУ современными образцами военной техники.
- Развитая военная инфраструктура, объединенная логистика.
- Достижения интегрированных оперативных возможностей сил обороны.
Указанные цели, по словам Руслана Хомчака, учитывают лучшие практики и подходы государств-членов НАТО.