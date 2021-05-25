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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Увеличение численности ВСУ и национальное сопротивление — Зеленский инициировал новые законы

Увеличение численности ВСУ и национальное сопротивление — Зеленский инициировал новые законы

Владимир Зеленский 25 мая внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, который направлен на увеличение численности Вооруженных Сил Украины.

Для этого президент предложил народным избранникам принять закон Об основах национального сопротивления.

Информация о проектах законов №5557 и №5558 уже есть на сайте ВР, однако их тексты пока отсутствуют.

Увеличение численности ВСУ и национальное сопротивление — Зеленский инициировал новые законы

Реформирование ВСУ

12 мая генерал Руслан Хомчак раскрыл пять основных целей реформирования и развития украинской армии.

Главнокомандующий ВСУ выделил следующие аспекты:

  • Введение объединенного руководства силами обороны и военного управления.
  • Профессиональный и мотивированный персонал сил обороны и военный резерв.
  • Обеспечения ВСУ современными образцами военной техники.
  • Развитая военная инфраструктура, объединенная логистика.
  • Достижения интегрированных оперативных возможностей сил обороны.

Указанные цели, по словам Руслана Хомчака, учитывают лучшие практики и подходы государств-членов НАТО.

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