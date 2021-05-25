Увеличение численности ВСУ и национальное сопротивление — Зеленский инициировал новые законы

Владимир Зеленский 25 мая внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, который направлен на увеличение численности Вооруженных Сил Украины.

Для этого президент предложил народным избранникам принять закон Об основах национального сопротивления.

Информация о проектах законов №5557 и №5558 уже есть на сайте ВР, однако их тексты пока отсутствуют.

Реформирование ВСУ

12 мая генерал Руслан Хомчак раскрыл пять основных целей реформирования и развития украинской армии.

Главнокомандующий ВСУ выделил следующие аспекты:

Введение объединенного руководства силами обороны и военного управления.

Профессиональный и мотивированный персонал сил обороны и военный резерв.

Обеспечения ВСУ современными образцами военной техники.

Развитая военная инфраструктура, объединенная логистика.

Достижения интегрированных оперативных возможностей сил обороны.

Указанные цели, по словам Руслана Хомчака, учитывают лучшие практики и подходы государств-членов НАТО.