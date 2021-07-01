Верховная Рада голосами 226 нардепов приняла в первом чтении и за основу законопроект №5305 относительно совершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований.

Этот документ, по словам председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, является техническим, то есть направлен на совершенствование правовых основ деятельности ГБР.

Документом предлагается реформировать размещение территориальных подразделений ГБР. Речь идет о подразделениях в 19 городах — Ужгороде, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Житомире, Ровно, Черновцах, Кропивницком, Одессе, Мелитополе, Херсоне, Мариуполе, Северодонецке, Днепре, Сумах, Харькове, Черкассах и Чернигове.

Также предусмотрено увеличение численности сотрудников ГБР до 2 тыс. человек.

Кроме того, закон согласовывает вопрос доступа служащих Бюро к информационным системам органов государственной власти.