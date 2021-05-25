ГБР передало первое дело о кнопкодавстве нардепа в суд

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд дело по обвинению народного депутата в кнопкодавстве. СМИ сообщают, что речь идет о нардепе от группы Доверие Владислава Поляка.

В ГБР отмечают, что 21 февраля 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту в сессионном зале парламента депутат трижды проголосовал вместо коллеги, которого тогда не было на месте.

Ему грозит наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 3,4 до 5,6 млн грн, поскольку с января необлагаемый минимум составляет 1 135 грн, — Ред).

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Кнопкодавство в Раде

В феврале этого года Офис генпрокурора открыл уголовное производство против Владислава Поляка — члена депутатской группы Доверие.

Поводом стали фото и видео, обнародование в СМИ, на которых видно, как Поляк кнопкодавил во время голосования за поправки к закону о рынке земли.

Фото: Владислав Поляк