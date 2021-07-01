Верховна Рада голосами 226 нардепів ухвалила у першому читанні та за основу законопроект №5305 щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань.

Цей документ, за словами голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, є технічним, тобто спрямований на удосконалення правових засад діяльності ДБР.

Документом пропонується реформувати розміщення територіальних підрозділів ДБР. Йдеться про відокремлені підрозділи у 19 містах – Ужгороді, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Житомирі, Рівному, Чернівцях, Кропивницькому, Одесі, Мелітополі, Херсоні, Маріуполі, Сєвєродонецьку, Дніпрі, Сумах, Харкові, Черкасах та Чернігові.

Також передбачено збільшення чисельності співробітників ДБР до 2 тис. осіб.

Окрім того, закон узгоджує питання доступу службовців Бюро до інформаційних систем органів державної влади.