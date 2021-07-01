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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Зеленский объяснил Путину, почему украинцы и россияне – не один народ

Зеленський Путін

У украинцев и россиян много общего, но они точно не один народ, заявил президент Владимир Зеленский, комментируя высказывания Владимира Путина во время прямой линии 30 июня.

– Давайте, наконец, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего – часть истории, память, соседство, родственники, победа над фашизмом и трагедии, – отметил глава государства.

В то же время, по его словам, если бы украинцы и россияне были одним народом, “то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой РФ развевался бы желто-голубой флаг”.

Зеленский отметил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, несмотря на его высказывания о “внешнем управлении”,  если президента РФ действительно интересует решение кризисных вопросов в украинско-российских отношениях.

Более того, он видит в российском обществе ожидание решений о прекращении войны против Украины.

– Российский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий, – уверен Зеленский.

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Источник: Интерфакс-Украина

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