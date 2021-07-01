В українців та росіян багато спільного, але вони точно не один народ, заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи висловлювання Володимира Путіна під час прямої лінії 30 червня.

– Давайте, нарешті, розставимо крапки над i. Ми точно не один народ. Так, у нас є багато спільного – частина історії, пам’ять, сусідство, родичі, перемога над фашизмом і трагедії, – зазначив глава держави.

Водночас, за його словами, якби українці і росіяни були одним народом, “то у Москві, скоріше за все, ходили б гривні, а над Держдумою РФ майорів би жовто-блакитний прапор”.

Зеленський зазначив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним, незважаючи на його висловлювання про “зовнішнє управління”, якщо президента РФ справді цікавить вирішення кризових питань в українсько-російських відносинах.

Більш того, він бачить в російському суспільстві очікування рішень про припинення війни проти України.

– Російський народ точно не хоче будь-яких ескалацій і кривавих експансій, – упевнений Зеленський.