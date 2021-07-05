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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Масштабный открытый конкурс в МИД: ведомству нужны 20 дипломатов

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время форума Украина 30. Международная политика публично объявил об открытом конкурсе на 20 должностей дипломатов по вопросам торговли и инвестиций.

– Претендентов будут искать в посольствах по всему миру – от Сенегала до Великобритании, от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. МИД впервые так масштабно открывает двери именно по направлению торговли и инвестиций, – сказал глава ведомства.

Кулеба отмечает, что до его прихода на пост МИД часто обвиняли в том, что это – “закрытый клуб”.

Однако с сентября 2020 года в министерстве, говорит он, объявили 133 открытых конкурса и отбора на должности в системе органов дипломатической службы.

82 победителя конкурсов уже присоединились к команде.

– Я уверяю, что МИД открыт для каждого, кто разделяет наши ценности – патриотизм, профессионализм, порядочность, – отметил он.

Фото: УНИАН

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