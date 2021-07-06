Президентський рейтинг з результатом 29,1% очолює чинний глава держави Володимир Зеленський. Саме стільки українців, що визначилися з вибором, готові за нього проголосувати на виборах президента, якби вони відбулися найближчим часом, про що свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 30 червня – 3 липня.

На другому місці – Петро Порошенко. Його підтримали 13,4% респондентів.

На третьому – Юрій Бойко (12,5%), далі Юлія Тимошенко з результатом 11,3%, а Ігор Смешко зміг би набрати 8,7%.

У решти претендентів підтримка нижче 5% (Мураєв, Гройсман, Ляшко).

Водночас Зеленський, згідно з даними опитування, перемагає і в другому турі – у всіх можливих варіантах із найближчими опонентами.

У парі з Порошенком – з результатом 65% проти 35%, з Тимошенко – 61% проти 39% і в парі з Бойко – 66% проти 34%.

Група Рейтинг проводила соціологічне дослідження з 30 червня до 3 липня серед українців від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

В ході телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки номерів опитано 2,5 тис. респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.