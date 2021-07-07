Спецпредставитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что конкретного перечня реформ, после введения которых Украина получит ПДЧ для вступления в Альянс нет.

Об этом Аппатурай рассказал, когда отвечал на предложение Владимира Зеленского о предоставлении Украине конкретного перечня реформ, которые украинская сторона должна ввести.

Разговор состоялся во время конференции, посвященной реформам секторов безопасности и обороны в Украине.

— Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство — потому что это политические решения, это не сугубо технические критерии. Я не говорю, что нет связи между реформами и политическим решением, конечно, они связаны. Но только выполнение перечня условий самого по себе недостаточно, — сказал Джеймс Аппатурай.

Представитель НАТО подчеркнул, что даже выполнения перечня необходимых условий недостаточно для вступления в Альянс.

Читайте: В НАТО нет консенсуса по поводу дальнейших действий Украина — Жовква

По словам политика, НАТО должен быть готов к расширению, поэтому желание одной Украины недостаточно.